Primavera, attenta al pesce d'aprile! Sabato c'è il Crotone, vietato inciampare

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Manca sempre meno. Gradino dopo gradino la Lazio Primavera macina punti per stringere sempre più forte quel primo posto che significa promozione in Primavera 1. Un'altra stagione nella stessa categoria non è assolutamente immaginabile, Sanderra & Co. lo sanno bene. Con l'ultima vittoria contro il Pisa le distanze sull'Ascoli si sono ulteriormente allungate: capitolini a 51, marchigiani a 45. Questo è il momento più importante della stagione, quello in cui non ci si può permettere alcun passo falso per poter rimanere lassù.

Sabato 1 aprile sarà la volta del Crotone come prossima avversaria dei biancocelesti. Si giocherà in Calabria, ma l'orario non è ancora stato comunicato dalla Lega di Serie B. Il match si potrà seguire come di consueto su Lazio Style Channel (ch.233 di Sky), su Lazio Style Radio e attraverso la nostra diretta scritta su Lalaziosiamonoi.it.