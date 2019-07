PRIMAVERA - Lazio, arriva la firma di Menichini: ecco lo staff

Leonardo Menichini è il nuovo allenatore della Lazio Primavera. Il suo nome era già circolato in maniera ufficiosa nei giorni scorsi. In settimana è arrivato l'incontro decisivo è la firma sul contratto che lo legherà alla Lazio per i prossimi due anni, più un'opzione per il terzo. Deciso anche lo staff che lo accompagnerà in questa nuova avventura: il suo vice sarà D'Urso, già suo assistente in passato, mentre il ruolo di preparatore atletico sarà ricoperto da Errante.

