PRIMAVERA - Lazio, ecco il secondo colpo: arriva Nasri Kaïs

Dopo l'arrivo del difensore Enzo Adeagbo, la Lazio Primavera mette a segno un altro colpo. Si tratta di Nasri Kaïs, centrocampista classe 2002 che firma un biennale con il club biancoceleste con opzione per il terzo anno e andrà a rinforzare il reparto centrale della squadra di Menichini. Cresciuto nel settore giovanile dell'OM, ad annunciare la firma lo stesso calciatore, che sul suo profilo Instagram ha scritto: "Sono orgoglioso e lieto di annunciare la firma del mio primo contratto professionistico con la Lazio. Oggi è un giorno che ripaga degli sforzi e dei sacrifici, ma soprattutto è il risultato di un lavoro duro e perseverante. Dico grazie alla mia famiglia per il loro sostegno, così come ai miei amici, senza cui niente sarebbe stato possibile. Ringrazio anche tutti i club che mi hanno permesso di arrivare qui, soprattutto la mia squadra del cuore, l'FC Septemes. E infine grazie alla Lazio per l'opportunità. La parte difficile comincia ora, si apre una nuova pagina con una nuova storia da scrivere".

