PRIMAVERA - Menichini a LLSN: "Mi prendo il pari, ma potevamo vincere. Si può migliorare tanto"

Al termine della partita fra Lazio ed Empoli Primavera, terminata 0-0, il tecnico biancoceleste Leonardo Menichini è intervenuto ai nostri microfoni per commentare la gara dei suoi: "Due punti persi o uno guadagnato? È sempre difficile dirlo. Noi abbiamo cercato di spingere fino alla fine per provare a sbloccare questo risultato e abbiamo avuto delle ottime occasioni con Cerbara e Kalaj, ma anche loro nella prima frazione potevano segnare e ci ha salvato Alia. Il campo dice che entrambe le squadre non sono riuscite a superarsi. Ai punti credo che abbiamo vinto noi, però poi alla fine contano i gol. Manteniamo la striscia positiva e continuiamo a lavorare. Questi ragazzi devono crescere e hanno ampi margini di miglioramento".



DOVE MIGLIORARE – “Dobbiamo migliorare sul palleggio e sul giropalla, a volte siamo lenti. Forziamo alcune giocate di troppo a volte. Il loro allenatore ha cambiato modulo, per la prima volta ha giocato col 3-5-2 e ci hanno un po’ sorpreso. Avevamo preparato la partita diversamente, con i cambi di gioco, invece eravamo a specchio, quindi bisognava fare più movimento e fare un maggiore giro palla”.



L’ASSENZA DI UN BOMBER – “Io sono contento dei ragazzi che ho a disposizione, alleno questi calciatori e per me sono i migliori in assoluto. La società sa quello che deve fare eventualmente, ma non sono discorsi da fare ora. Noi lavoriamo insieme con grande piacere, cerchiamo di aiutarli con il mio staff per far si che possano migliorare”.



PROSSIMO IMPEGNO – “Giocheremo venerdì, quindi avremo 5 giorni per prepararla. Già da domani saremo in campo per allenarci. Con la Sampdoria sarà una grande battaglia, non ci sono gare facili, devi conquistarti tutto con determinazione, altrimenti puoi andare incontro a brutte sorprese”.



ALIA – “Quando i calciatori vanno ad allenarsi in prima squadra noi siamo contenti, è uno stimolo per noi. Alia oggi ha fatto una grande gara e dato il suo contributo. Abbiamo comunque rischiato poco, però dobbiamo finalizzare meglio”.



FRANCO – “Stava facendo dei controlli con i medici, è saltato ed è caduto a terra male, non penso che sia nulla di grave. Dovrebbe essere solo un dolore passeggero”.



PRIMAVERA, LAZIO-EMPOLI 0-0

