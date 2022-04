FORMELLO - Lazio, conferme Luis Alberto e Luiz Felipe: ora Sarri sceglie

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Presenze confermate. Luiz Felipe e Luis Alberto, tornati ieri in gruppo, si sono rimessi a disposizione partecipando anche alla rifinitura. Nessun problema di infermeria, al massimo una condizione che per i due non può essere ancora ottimale. Le scelte però adesso sono tecniche e spettano a Sarri, forse più tentato dalla titolarità del Mago rispetto a quella del difensore. L’allenatore, quindi, potrebbe confermare il blocco la formazione schierata sabato scorso con il Sassuolo. In questo caso Luis Alberto chiuderebbe nuovamente il terzetto in mediana con Milinkovic e Leiva. Davanti, nonostante il rientro dalla squalifica di Pedro, mantiene un leggero vantaggio il tridente con Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile. Il posto lo rischia di più l’ex Verona.

BALLOTTAGGIO. Luiz Felipe ha due allenamenti nelle gambe, era fermo dai giorni in ritiro con la Nazionale, abbandonato in anticipo a causa di un trauma distorsivo al ginocchio destro. Il ballottaggio è tra lui e Patric, sicuramente in una forma migliore. Ecco perché è favorita la coppia con lo spagnolo insieme ad Acerbi al centro della difesa. Riflessioni comunque aperte. Sulle fasce toccherà a Lazzari a destra e Marusic a sinistra (anche se il montenegrino stamattina si è mosso dalla parte opposta. Dalla panchina Hysaj e Radu, che ritroverà la convocazione dopo le tre assenze a causa della fascite plantare.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Reina, Hysaj, Luiz Felipe, Radu, Kamenovic, Cataldi, Akpa Akpro, Basic, Pedro, Cabral, Romero, Moro. All.: Sarri.

