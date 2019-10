FORMELLO - Lazio, Immobile e Leiva ci sono: ora sceglie Inzaghi. E Acerbi scala...

FORMELLO - Le premesse: Leiva e Immobile si allenano in gruppo durante la rifinitura. Le scelte per domani: dipenderanno dalle sensazioni dei calciatori, se avranno recuperato a pieno dall’affaticamento (il brasiliano) e dal fastidio al ginocchio sinistro (l’attaccante). Più facile che sia Ciro a partire dal primo minuto, nonostante le prove di oggi abbiano visto Correa e Caicedo fare coppia lì davanti. L’ecuadoriano, in caso di risposta positiva da parte del bomber biancoceleste, è in vantaggio sul Tucu per affiancarlo.

ROTAZIONI. Le novità del turno infrasettimanale partiranno dalla difesa. Acerbi gioca, è inamovibile, ma si sposterà sul centrosinistra della linea a tre. In mezzo lascerà il posto a Luiz Felipe con Bastos dalla parte opposta. Questa la linea arretrata a protezione di Strakosha. Proto è ancora ai box, verrà convocato il baby Primavera Alia (classe 2000). Sulle fasce favoriti Marusic (a riposo contro Celtic e Fiorentina) e Lulic. Lukaku non ha novanta minuti nelle gambe, potrebbe essere sganciato di nuovo a gara in corso. In mezzo una maglia per tre: Leiva, Parolo e Cataldi. Alla fine potrebbe spuntarla quest’ultimo.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. A disp.: Guerrieri, Alia, Patric, Radu, Lazzari, Lukaku, Parolo, Leiva, Berisha, Jony, Adekanye, Correa. All.: Inzaghi.

Pubblicato il 29/10/2019 alle ore 18.15