FORMELLO - Lazio, la ripresa: Luiz Felipe in gruppo, ok Adekanye

FORMELLO - La Lazio è già in campo, per smaltire il prima possibile la delusione della trasferta di Ferrara. Riscaldamento unico per la rosa, poi divisa in due gruppi da Simone Inzaghi: da una parte chi ha affrontato la Spal dall’inizio (corsetta blanda per Acerbi, Lazzari, Leiva e Immobile), dall’altra coloro che ieri sono rimasti a riposo o hanno totalizzato uno scarso minutaggio. Esercitazioni di torello e partitelle rapide a campo ridotto, a cui partecipano anche i tre calciatori rimasti fuori dalla lista biancoceleste dell’ultimo weekend: Luiz Felipe, Lukaku e Adekanye. Il difensore era partito acciaccato, ha giocato la prima delle due partite con la selezione olimpica brasiliana tornando con un nuovo infortunio alla caviglia sinistra. L’ha già smaltito, stando alla seduta di stamattina, completata senza ripercussioni.

OPZIONI. Lukaku avrà almeno un’altra settimana per sperare in una convocazione ufficiale: è fuori dalle possibili scelte per l’Europa League. Ok anche Adekanye, bloccato qualche giorno fa da un problema alla schiena. Le prove tattiche anti-Cluj scatteranno domani mattina: due allenamenti a Formello, tra cui la rifinitura di mercoledì mattina precedente alla partenza per la Romania. Dove cercano spazio tra i titolari Vavro, Bastos, Cataldi, Berisha e Jony. Una valutazione verrà fatta su Milinkovic e Correa, i due big fuori dall’undici iniziale al Mazza. Non potrà essere utilizzato Marusic, squalificato per tre turni a causa dell’espulsione rimediata a Siviglia nel sedicesimo di ritorno della scorsa stagione.

