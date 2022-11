FORMELLO - Lazio, la ripresa: occhi all'infermeria, un ritorno per Sarri

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Inizia la settimana bollente. Il Feyenoord, poi la Roma, due partite cruciali. Sarri, in attesa di aggiornamenti costanti su Immobile, allena il resto del gruppo a disposizione. Ci sono tutti, anche Patric, tornato oggi coi compagni dopo lo stop per l’infiammazione al collaterale del ginocchio. Domenica era in tribuna, leggermente claudicante. Oggi lo spagnolo ha completato la seduta, se riuscirà a dare garanzie fisiche potrebbe pure affiancare Gila al centro della difesa permettendo il giovedì di “riposo” sia a Casale, sia a Romagnoli, pronosticati titolari contro la Roma. Decisioni da decifrare nella rifinitura di domani. Sulle fasce favoriti Lazzari a destra e Hysaj a sinistra. Marusic finora non si è mai fermato.

VALUTAZIONI. A centrocampo, vista la squalifica di domenica, toccherà senza dubbio a Milinkovic. Insieme a lui il possibile terzetto visto giovedì scorso con il Midtjylland: Marcos Antonio in regia, Basic mezzala opposta. È la mediana provata nel pomeriggio durante le esercitazioni tattiche. Vecino, Cataldi e Luis Alberto le armi dalla panchina. Davanti, con la Roma in vista, potrebbe essere rilanciato Cancellieri dall’inizio con Felipe Anderson e Zaccagni. La Lazio, dopo la partita in Olanda, potrebbe rimanere in ritiro a Formello per preparare al meglio la stracittadina (il programma è ancora da definire). Dove spera di esserci Immobile: è una corsa contro il tempo, si valutano i rischi e le sue condizioni quotidianamente.

