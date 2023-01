FORMELLO - Lazio, le scelte di Sarri: torna Felipe, il dubbio è il Mago

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Tutti a disposizione tranne Gila (contusione a un piede). Sarri prepara il riscatto con l’Empoli con un dubbio in testa: rilanciare dall’inizio o in corsa Luis Alberto, coi compagni negli ultimi tre giorni dopo le sofferenze per i problemi al ginocchio sinistro. Lo spagnolo è in ballottaggio con Vecino, che parte leggermente in vantaggio.

MOSSE. Le altre due maglie sono di Milinkovic e Cataldi. Davanti si rivedrà Felipe Anderson tra i titolari a discapito di Pedro. Il tridente sarà chiuso da Immobile e Zaccagni a sinistra. In difesa possibile conferma per i quattro visti a Lecce: Lazzari e Marusic larghi, in mezzo la coppia Casale-Romagnoli. Patric scalpite, ma sembra destinato a un’altra panchina.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Hysaj, Patric, Radu, Bertini, Marcos Antonio, Basic, Luis Alberto, Pedro, Cancellieri, Romero. All.: Sarri.

Pubblicato il 7/01