FORMELLO - Lazio, Sarri con un solo dubbio: Marcos Antonio è pronto

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Pedro non si allena nemmeno oggi, il forfait è dietro l'angolo. Sarri costretto a spremere il tridente con Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile. Il tecnico deve rinunciare allo squalificato Cataldi, al suo posto verrà schierato per la prima volta dall'inizio Marcos Antonio, neanche entrato contro Inter e Feyenoord. Le mezzali saranno Milinkovic e uno tra Vecino e Basic. L'uruguaiano è in vantaggio sul croato, Luis Alberto paga proprio l'assenza di Cataldi: per caratteristiche al momento sembra difficile immaginarlo in campo insieme a Marcos Antonio. Il Mago dovrebbe essere utilizzato a gara in corso. Dietro Romagnoli ha rassicurato svolgendo regolarmente la rifinitura: si va verso la conferma della difesa vista nelle prime cinque giornate con Lazzari e Marusic sulle fasce e la coppia Patric-Romagnoli al centro. In caso di riposo dell'ex Milan toccherebbe a Gila o Casale (sarebbe favorito il primo) affiancare lo spagnolo.

Pubblicato il 10/09