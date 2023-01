FORMELLO - Lazio, turnover di coppa: Maximiano e Patric si candidano

FORMELLO - Archiviata la trasferta di Sassuolo. La testa è già all'impegno infrasettimanale contro il Bologna in programma giovedì e valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ultimo allenamento prima della rifinitura di domani per Sarri che riabbraccia la rosa praticamente al completo. Assenti solo gli infortunati Gila e Immobile che aspetta ancora di conoscere la vera entità dell'infortunio. Tutto il resto del gruppo in campo a Formello per la penultima seduta prima della partita dell'Olimpico. Il programma del Comandante prevede lavoro atletico e partitella finale. Il mister prepara un ampio turnover di coppa. Tanti possibili volti nuovi in campo dal primo minuto. Si candidano a una maglia da titolare coloro che hanno trovato meno spazio negli ultimi mesi e, più in generale, da inizio stagione. Luis Maximiano spera di tornare a difendere i pali della Lazio in una gara ufficiale. Non accade dal 14 agosto proprio contro il Bologna. Patric, Hysaj e anche Radu cercano un posto nella linea a quattro, così come Marcos Antonio in mediana. Possibile turno di riposo per Milinkovic e Luis Alberto. Lo spagnolo, che aveva accusato un fastidio all'adduttiore verrà quasi sicuramente risparmiato in vista del match di campionato contro il Milan. Davanti spazio a Pedro e probabilmente anche a uno tra Cancellieri e Luka Romero. La rifinitura di domani potrebbe dare qualche indicazione in più sulle scelte del tecnico pronto a mischiare qualche carta della sua Lazio.

Pubblicato il 17-01