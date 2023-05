MIXED ZONE | Lazzari: "Quest'anno abbiamo fatto star zitte parecchie persone..." -VIDEO

Una giornata di festa quella vissuta in casa Lazio. Non solo, la squadra di Maurizio Sarri ha battuto 3-2 la Cremonese, grazie alle reti di Hysaj e Milinkovic, e con questi tre punti ha anche staccato il pass per la prossima Supercoppa. Di questo e non solo ha parlato Manuel Lazzati in mixed zone rispondendo alle domande dei giornalisti: “E’ stata una partita che si è complicata dopo un grande primo tempo, nel secondo siamo entrati un po’ scarichi pensando di averla portata a casa ma l’importante era vincere e riprenderci il secondo posto. Siamo in Champions League e questo è l’importante ma non molliamo, vogliamo mantenere il secondo posto. Supercoppa? E’ un grande traguardo, nessuno dava la Lazio così in alto invece siamo lì e felici di quello che abbiamo fatto quest’anno e speriamo di finire nel migliore dei modi. Impresa? Se guardi Milan, Inter, Juventus, Roma, Fiorentina penso che la Lazio abbia fatto qualcosa di speciale. Durante l’anno siamo cresciuti tanto e quindi siamo felicissimi".

FUTURO - "Fino a gennaio ho sempre giocato, durante l’anno poi ci sono alti e bassi, oggi sono stato un po’ sfortunato sull’autogol ma penso che in una stagione è normale non poterle giocare tutte. La mia stagione è altalenante come capita a qualsiasi giocatore ma nonostante tutto mi sono sempre impegnato dando sempre il massimo in campo, quindi sono comunque contento".

RADU - "Radu è una persona unica, sono quattro anni che lo conosco ed è veramente una persona speciale, c’è solo da fargli gli applausi per la carriera che ha fatto, gli auguro il meglio".

PROSSIMA STAGIONE - "La Lazio a inizio campionato la davano forse sesta o settima, abbiamo fatto star zitte molte persone, adesso vogliamo arrivare secondi, che sarebbe un risultato incredibile, e poi speriamo di finire nel migliore dei modi. Andremo a Empoli per i tre punti”.

