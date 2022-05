Calciomercato, centrocampo da ricostruire: la Lazio non molla Fagioli. E Sarri...

Fonte: Diletta Riccelli - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - È ancora di difficile comprensione il futuro di Milinkovic. La società sta cercando in tutti i modi di alzare la posta in gioco, ma è davvero trovare una squadra che abbia la disponibilità economica per mettere sul piatto 60-70 milioni per il gioiellino serbo. Si è quindi in attesa di ulteriori sviluppi che possano dare una visione più chiara di eventuali mosse future. Quel che è certo però, è l’attenzione del club biancoceleste per Nicolò Fagioli, classe 2001 e di proprietà della Juve ma in prestito alla Cremonese. Il suo contratto in scadenza del 2023 potrebbe rappresentare una buona occasione per una stagione di calciomercato che appare davvero in salita. Tantissimi i nomi su cui si è discusso nell’incontro di Lotito e Sarri, giovedì a cena. Di certo Sarri sente il bisogno impellente di migliorare la squadra, di attuare un vero e proprio restauro all’interno di una formazione che non soddisfa ancora il tecnico. Fagioli è fresco di convocazione per un primo stage con l'Italia Under 21 e come riporta la rassegna di Radiosei, Sarri sembra proprio stravedere per questo giovane dalle capacità promettenti.

