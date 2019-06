Calciomercato Lazio, anche Fiorentina e Benfica su Patric

C'è anche Patric tra i giocatori in uscita dalla Lazio. Lo spagnolo ha un contratto in scadenza nel 2022, ma il club biancoceleste sta lavorando sulla cessione. Negli ultimi giorni il suo nome è stato inserito anche nella trattativa per portare Lazzari nella Capitale. L'ex Barcellona ha però anche altre offerte. In Liga interessa a un paio di formazioni e - come riporta calciomercato.com - nelle ultime ore il suo nome è stato sondato anche in Italia dalla Fiorentina di Pradè e all'estero da Benfica. Per il momento comunuque ancora nessuna offerta: la valutazione è di circa 3 milioni.

