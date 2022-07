Calciomercato Lazio, caccia a un vice Immobile: spunta Petagna

La Lazio è alla ricerca di un giocatore affidabile che possa prendere il ruolo di vice Immobile, rispunta la pista che porta a Petagna

Prima qualche uscita, poi si potrà tornare a operare in entrata. Discorso a parte per il secondo portiere che, invece, arriverà entro qualche giorno. Secondo Tuttomercatoweb.com, però, la Lazio - a caccia di un vice Immobile - ha sondato il terreno per Andrea Petatgna. Contatti con il Napoli per capire costi e fattibilità. Petagna è nel mirino del Monza, la trattativa coi lombardi è in stato avanzato. Chissà se la Lazio deciderà di andare avanti o meno. Prima però le uscite, serve sfoltire la rosa.