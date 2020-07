Calciomercato Lazio, caccia al vice-Immobile: piace Morelos

La Lazio è alla ricerca di un vice-Immobile, o meglio, di un attaccante col fiuto del gol che possa completare il reparto offensivo. Negli scorsi mesi il club biancoceleste sembrava vicinissima all'acquisto di Luis Suarez, di proprietà del Watford, ma la trattativa è in fase di stallo da tempo. Per questo i biancocelesti si starebbero guardando intorno alla ricerca di altri profili. Stando a quanto riporta ITASportPress, il nome nuovo sarebbe quello di Alfredo Morelos, grande protagonista della stagione dei Glasgow Rangers in Scozia. Ha segnato 21 gol nelle 38 partite giocate fra competizioni nazionali ed Europa League, e il prezzo del suo cartellino è valutato sui 20 milioni di euro. La concorrenza per il colombiano è tanta, in Italia era stato accostato all'Inter (che però proverà prima l'affondo per Dzeko), e al Napoli (che sta chiudendo già per Oshimen).

