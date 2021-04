Calciomercato Lazio, dalla Germania: sfida all'Eintracht per Kempf

Il calciomercato non è ancora iniziato, e quello della Lazio dipenderà molto dal piazzamento finale. Quel che è certo però è che la società interverrà in difesa, e dalla Germania viene riportato un nome già accostato ai biancocelesti in passato. Si tratterebbe, secondo quanto riportato dal portale Kicker, di Marc Oliver Kempf, centrale mancino classe 95' dello Stoccarda. Su di lui ci sarebbero i radar anche dell'Eintracht Francoforte. Le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza 2022 tra lo Stoccarda e il centrale si sono da tempo interrotte, e chissà che la Lazio non possa fare più che un pensiero su Kempf, come possibile occasione di mercato per rinforzare il reparto arretrato del futuro.

