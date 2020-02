Calciomercato Lazio, dalla Spagna: “Anche i biancocelesti su Nacho”

Nacho, difensore del Real Madrid, va in scadenza a giugno e pare essere fuori dai piani dei ‘Blancos’. Secondo quanto riportano i media spagnoli, il ds della Lazio Igli Tare vorrebbe piazzare il colpo a parametro zero, ma sul giocatore ci sarebbero numerose squadre della nostra Serie A. Anche la Roma, infatti, starebbe monitorando la situazione legata al futuro del centrale, con Petrachi che si sarebbe già mosso. Ma anche Giuntoli del Napoli avrebbe puntato Nacho per rinforzare la difesa. Infine, da non sottovalutare l’interesse dei club non italiani: si tratta di Villarreal e Valencia.

