Lazio, 20 gol subiti in 22 giornate: non accadeva dal 2006/07

Il campionato della Lazio continua su ritmi entusiasmanti, lo scacchiere biancoceleste risponde alla perfezione ai dettami di mister Inzaghi. L'attacco fa faville, la difesa è ora più solida. La retroguardia argina a dovere le incursioni dell'avversario. Un dato, in tal senso, è chiaro. Come riporta Lazio Page, dal 2006/07 il club capitolino non subiva solo 20 gol dopo 22 giornate. In quel caso erano state 18 le reti incassate. Solo altre due volte la Lazio ha fatto meglio nell'era dei 3 punti: nel 1997/98 (17) e nel 2001/02 (19).

