Calciomercato Lazio, Di Lorenzo si allontana: il Napoli è vicino a chiudere

CALCIOMERCATO LAZIO, DI LORENZO VERSO NAPOLI - Era stato accostato più volte alla Lazio, Giovanni Di Lorenzo, ma ogni giorno che passa diventa sempre più complicato vederlo sbarcare a Roma. Il terzino destro dell'Empoli ha conquistato le attenzioni di mezza Serie A con una grande stagione, e adesso sembra promesso sposo del Napoli di Ancelotti. I partenopei sono vicini alla chiusura, l'intesa con il giocatore ci sarebbe già da tempo, quella con l'Empoli andrà solo formalizzata. Secondo Il Mattino, la prossima settimana è già in programma un incontro tra i due club per firmare e ufficializzare l'accordo, la Lazio quindi è destinata a perdere un suo obiettivo di mercato. Ma, come spesso accade nel calciomercato, c'è un rovescio della medaglia: acquistando Di Lorenzo, il Napoli si ritirerà ufficialmente dalla corsa a Manuel Lazzari della SPAL. Una pretendente – pericolosa – in meno, che potrebbe aumentare sensibilmente le chance dei biancocelesti di arrivare all'esterno degli emiliani.

LAZIO, LE PAROLE DI INZAGHI PRIMA DEL TORINO

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

TORNA ALLA HOMEPAGE