Calciomercato Lazio, difesa sotto esame: altri due nomi dall'Inghilterra

La Lazio continua la fase di studio per quanto riguarda la difesa. Il ds Tare interverrà sul reparto, per consegnare a Inzaghi un pacchetto più affidabile. Il calciomercato potrebbe portare Bruno Viana per Wallace, ma i movimenti potrebbero non fermarsi lì. Come riporta calciomercato.com ci sono altri due profili seguiti in Premier League.

CALCIOMERCATO LAZIO, DIFENSORI DALL'INGHILTERRA - Tare ha individuato due difensori in Inghilterra, che rientrano nei parametri richiesti da Inzaghi: giovani, ma già pronti perchè testati in un campionato perfermante come la Premier. Sono Calum Chambers classe '95 di proprietà dell'Arsenal, nell'ultima stagione in prestito al Fulham, e Jamaal Lascelles classe '93 capitano del Newcastle. Costano entrambi intorno ai 14 milioni e sono nel giro della Nazionale inglese. Altri due nomi sul taccuino, lavori in corso per una Lazio più forte.

