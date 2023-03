Calciomercato Lazio, due i colpi made in Italy nel mirino: ecco chi sono

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Siamo solo al 24 marzo ma già c'è profumo di calciomercato, un pensiero innescato soprattutto dal fatto che i biancocelesti sono secondi in classifica e questo significa (con molta probabilità) qualificazione in Champions League. Sarri ha bisogno di una rosa più ampia, di giocatori in arrivo che abbiano già militato nel campionato italiano o magari proprio italiani. Per questo, come riporta la rassegna di Radiosei, Roberto Gagliardini e di Manolo Gabbiadini sembrano i profili perfetti per centrocampo e attacco.

Gagliardini: era già stato monitorato quando militava nell'Atalanta ed è ai margini del progetto interista oggi. Non rinnoverà il contratto e potrebbe essere quindi un colpo a zero.

Gabbiadini è vincolato alla Samp fino al 2026, ma il suo futuro dipende dalle sorti della squadra di Ferrero a fine campionato. Anche lui era già stato adocchiato nel 2013. Per due anni, dal gennaio 2015, è stato alle dipendenze di Sarri a Napoli: 25 gol in 79 presenze per lui.

