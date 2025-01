Calciomercato Lazio | La Fiorentina cerca un difensore: occhi su Ghilardi

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - La Fiorentina sembra destinata a perdere uno dei suoi pezzi pregiati. Pietro Comuzzo è molto vicino a diventare un nuovo giocatore del Napoli. È un titolare della retroguardia Viola, ma quando Conte chiama è difficile dire di no. La Fiorentina studia dei profili che siano in grado di sostituirlo in caso di partenza, e sembra che abbiano messo gli occhi su due difensori del Verona. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, la società di Commisso avrebbe messo gli occhi su Daniele Ghilardi e Diego Coppola, entrambi classe 2003. Il nome di Daniele Ghilardi era finito anche sul taccuino di Lotito e Fabiani per rinforzare la difesa nelle scorse settimane, ma adesso il suo futuro potrebbe portarlo in Toscana.