Calciomercato Lazio | Occhi su Esposito dell'Empoli: i dettagli

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - I biancocelesti cercano rinforzi durante questo mercato di gennaio. È arrivato Arijon Ibrahimovic, classe 2005 del Bayern Monaco, ma non dovrebbe essere l'ultimo. Si cercano profili futuribili in grado di ringiovanire la rosa e generare valore. Fabiani la sta ricostruendo, lo ha ammesso lui stesso ai canali ufficiali del club pochi giorni fa: "Non abbiamo completato quel ciclo di rinnovamento. Siamo al 50% e c'è ancora molto da lavorare". La società è quindi vigile su ogni opportunità, anche per giugno. C'è anche la talent room che monitora profili in tutto il mondo, ma gli occhi restano aperti anche in Serie A. Infatti, stando a quanto riportato da Nicolò Schira, la Lazio sarebbe tra le squadre interessate a Sebastiano Esposito, attaccante di proprietà dell'Inter ma in prestito all'Empoli. Il club di Corsi ha un diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del giocatore, ma non ci sono dubbi sul fatto che verrà esercitato. Oltre ai biancocelesti, anche Napoli, Bologna e Fiorentina sono sul classe 2002. 8 gol in 17 partite stagionali, Esposito sta stupendo veramente tutti e può essere un valido investimento per chi vuole accaparrarsi un nome credibile come attaccante del futuro.