Calciomercato Lazio, Rugani idea di fine mercato: la situazione

La Lazio torna su Daniele Rugani. Sarri vorrebbe un rinforzo in difesa e il centrale della Juventus può essere un nome caldo in queste ultime ore di calciomercato. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ci sono stati contatti tra la dirigenza biancoceleste e l'entourage del giocatore. La Juve vuole cederlo a titolo definitivo e chiede circa 7-8 milioni di euro. Rugani ha un ingaggio alto, guadagna circa tre milioni di euro, ma potrebbe anche decidere di abbassarsi lo stipendio di fronte a un contratto lungo. La Juve, però, deve trovare un sostituto per completare il reparto. Sarri conosce bene Rugani, lo ha allenato a Torino e a Empoli, può diventare una candidatura seria per il finale di mercato. Così come Ferrari del Sassuolo, che piace molto al tecnico laziale. Ma per fare due centrali serve una cessione...

