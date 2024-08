Calciomercato Lazio | Stengs vicino a lasciare il Feyenoord: ecco dove andrà

Alla fine Calvin Stengs potrebbe davvero andare via dal Feyenoord. L'attaccante olandese in questo mercato è stato seguito a lungo dalla Lazio, che l'ha considerato una delle opzioni principali per il reparto offensivo, salvo poi virare su altri profili. Adesso, però, secondo quanto riportato dal De Telegraaf, sarebbe molto vicino a un'altra squadra.

Si tratta della franchigia americana Charlotte FC, in MLS. Il club statunitense infatti avrebbe trovato l'accordo con gli olandesi per una cifra vicina agli 8 milioni di euro. Manca però ancora l'intesa totale con il giocatore, che ha un contratto con il Feyenoord fino al 2027.