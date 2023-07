Calciomercato Lazio, un nuovo nome per il ruolo di esterno: tante le pretendenti

Fonte: tuttomercatoweb.com

Cresce il mercato attorno a uno dei giocatori più richiesti in questa estate come Dodi Lukebakio. L'esterno offensivo e attaccante belga classe '97 si è affidato a Stijn Francis agente che tra gli altri gestisce il futuro di Dries Mertens e che in Italia collabora con CAA Base. Lukebakio, in uscita dall'Herta Berlino, è nome caldo per tanti club come Inter, Fiorentina e Lazio. E nei prossimi giorni sono attese novità sul futuro e anche nuove pretendenti.

Lukebakio si aggiunge alla lista della Lazio per il ruolo di esterno per il quale il primo nome resta quello di Berardi, sul quale però, notizia delle ultime ore, sarebbe piombato Giuntoli nuovo ds della Juventus. Al suo posto in alternativa si valutano, oltre al nuovo Lukebakio, anche Hudson-Odoi, Karlsson, Zaha, Lucas Vazquez che piace tantissimo a Sarri e Orsolini (per la cui sostituzione in caso di partenza, il Bologna aveva pensato proprio a Lukebakio).