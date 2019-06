Calciomercato, su Buffon anche un club inglese ma il Porto resta in pole

Giorni decisivi per il futuro di Gigi Buffon, pronto a salutare il Paris Saint Germain ma non a dare il suo addio al calcio. La sua prossima destinazione sarà decisa a breve e chiaramente un profilo di così alto livello, anche se non più giovanissimo, attira l'attenzione di club da tutta Europa. Il Porto resta la squadra in pole position nella corsa all'ex capitano della Juventus, ma il quotidiano portoghese A Bola include anche il Valencia dalla Spagna e l'Atalanta per un ritorno in Italia. Non solo, perché anche da oltremanica arrivano apprezzamenti per Buffon: Sky Sports Uk suggerisce infatti il Leeds come club interessato all'estremo difensore italiano, nonostante la mancata promozione in Premier League.

