Calciomercato | Un nuovo club italiano piomba su Samardzic: i dettagli

Lazar Samardzic potrebbe presto lasciare l'Udinese. Dopo l'interesse iniziale della Lazio e quello successivo del Milan, adesso ci starebbe pensando l'Atalanta. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, i nerazzurri potrebbero spingere per il centrocampista nel caso in cui dovesse complicarsi l'arrivo di O'Riley dal Celtic. Il serbo sarebbe allettato dalla possibilità di giocare la Champions League con la Dea. Rimane però viva anche la pista che porta ai rossoneri, che starebbero provando a inserire alcune contropartite per far abbassare il suo prezzo.