Juventus - Lazio, Lazzari: "Dopo 6 mesi qui ho già vinto un trofeo, sono orgoglioso"

Apoteosi biancoceleste a Riyad. Vittoria meritatissima della Lazio. Dominante a livello tattico, padrona del campo per 90' minuti. Non è bastato il momentaneo pareggio di Dybala alla Juventus, schiacciata nella ripresa da Lulic e Cataldi. Un innamorato Manuel Lazzari ha commentato la partita ai microfoni di Lazio Style Channel: "È il mio primo trofeo in carriera e non lo scorderò mai. Poi vincere contro la Juve è qualcosa di unico, non era facile ripetere quanto fatto in campionato. Abbiamo dato più del 100% e la vittoria è strameritata, sono troppo felice. Venivamo da 8 vittorie consecutive in campionato. Eravamo in un momento fisico e tecnico incredibile, volevamo finire l'annata nel migliore dei modi. Era una partita difficile e in pochi forse avrebbero scommesso su di noi. Sono qui da 6 mesi e ho già vinto il mio primo trofeo con questa squadra, ancora non ci credo". Lazzari ha fatto la scelta giusta: "Appena ho saputo dell'interesse della Lazio ho detto subito al mio agente che non ci avrei pensato due volte ad accettare. Negli anni scorsi guardavo la Lazio, ero innamorato di come giocava ed è un orgoglio per me far parte di questo gruppo di campioni. Ora vacanza e poi torneremo con la testa sulla Champions. La Caduta? Voglio andare più forte della palla a volte (ride, ndr). Devo migliorare, ma ora penso a festeggiare. Ce lo meritiamo, dopo 8 vittorie consecutive in campionato non abbiamo mollato e dato il 120%. Forza Lazio!".

