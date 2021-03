Santos Borré, in Argentina continuano ad accostarlo alla Lazio: i dettagli

Il River Plate non può rilassarsi. E dopo lo spegnersi delle voci che volevano Santos Borré in partenza verso il Palmeiras, se ne sono accese delle altre. Oltre al Valencia, che ha seguito nei mesi scorsi l'attaccante, altri due club avrebbero palesato il proprio interesse nei suoi confronti. Questi, secondo TNT Sports, sarebbero Lazio e Celta Vigo. Il calciatore dei "millionarios" era stato accostato già in estate ai biancocelesti, ma il tutto era rimasto solamente un'idea. Ma in vista della sessione estiva di calciomercato, le voci che hanno per protagonista Santos Borré sono tornare a diffondersi sul web.

LA SITUAZIONE - Due i possibili ostacoli. Tra tutti il suo status di extracomunitario: il colombiano non ha il passaporto per poter giocare in Europa. Occuperebbe dunque uno dei posti da "straniero" nella rosa. Oltre a questo, il calciatore, grato al River Plate, vorrebbe che il club incassasse una cifra cospicua dal suo trasferimento. Per questo le parti stanno lavorando al rinnovo (contratto in scadenza a giugno), con la promessa del club di liberare il giocatore di fronte a un'offerta convincente. La situazione è da monitorare, ma l'interesse della Lazio - e in Argentina ne sono sicuri - è certa.

