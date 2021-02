Al Gewiss Stadium è pioggia di gol: l'Atalanta cala il poker sul Napoli

Partita ricca di gol quella tra Atalanta e Napoli che si sono date battaglia al Gewiss Stadium. Tutto succede però nella ripresa, le due squadre infatti nei primi 45 minuti non sono riuscite a scardinare le difese avversarie cosa che però è riuscita nella ripresa. Sono sei le reti totali: Zatapa ad aprire le marcature al 52', pareggio degli azzurri con Zielinski e nuovo vantaggio dei bergamaschi con Gosesn. Muriel ancora decisivo firma la rete del 3-1 ma ancora la squadra di Gattuso accorcia le distanze con l'autorete di Gosens. Alla fine al 79' Romero fissa il punteggio sul 4-2. Nei minuti di recupero brutto infortunio per Osimhen trasportato in ospedale per una botta alla testa. Continua la crisi del Napoli che rimane a 40 punti, l'Atalanta aggancia nuovamente la Lazio a quota 43.

