Kessié e Rebic stendono anche il Bologna: Milan sempre più primo

Parita bella ed emozionante quella dell'Dall'Ara tra Bologna e Milan. Ci vogliono 26 minuti ai rossoneri di Pioli per passare in vantaggio: l'azione nasce da calcio di rigore, Ibrahimovic dal dischetto si fa parare da Skorupski ma sulla ribattuta Rebic mette in rete. Nella ripresa è ancora un penalty a permettere agli ospiti di concretizzare il doppio vantaggio, questa volta Kessie non sbaglia e fa il 2-0. Il Bologna di Mihajlovic gioca ma trova davanti a se anche un grandioso Donnarumma. A dieci dalla fine Poli accorcia le distanze ma per i felsinei non c'è più tempo. Milan ancora primo in classifica a quota 46 punti a più cinque sull'Inter che scenderà in campo nel pomeriggio.

Calciomercato Lazio, anche il Cesena su Di Gennaro: le ultime

Sampdoria, Ekdal non teme la Juve: "Abbiamo già battuto una grande come la Lazio"

TORNA ALLA HOMEPAGE