Sassuolo corsaro a Bologna: incredibile rimonta al Dall'Ara, è 3-4 per la squadra di De Zerbi

Succede di tutto allo stadio Dall'Ara di Bologna nel lunch match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A. Un match frizzante quello tra la squadra di Mihajlovic e di De Zerbi che non si sono risparmiate per tutti i 90 minuti di gioco. Ci pensa Soriano ad aprire le marcature al 9' a cui risponde Berardi poco dopo. Nuovo vantaggio dei felsinei con Svanberg e terza rete segnata da Orsolini al 60'. La partita sembra indirizzarsi verso una vittoria del Bologna ma il Sassuolo non molla e prima accorcia le distanze con Duricic e poi pareggia con il solito Caputo. Al 77' arriva il 3-4 con una sfortunata autorete di Tomiyasu. I neroverdi balzano quindi al secondo posto in classifica con 10 punti in quattro partite.

LAZIO, TUTTOSPORT: LOTITO PENSA AD ALLEGRI

FARES E MURIQI UNICHE NOTE POSITIVE CONTRO LA SAMP

