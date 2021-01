Serie A, doppietta di Ibra: il Milan batte il Cagliari e si riprende la testa della classifica

Nonostante le assenze il Milan continua a vincere e a mantenere la testa della classifica. Battuto anche il Cagliari per 2-0 grazie alla doppietta di Zlatan Ibrahimovic. Match che si mette subito sui binari giusti con Abisso che fischia un calcio di rigore a favore dei rossoneri: dal dischetto lo svedese è una sentenza e batte Cragno. La squadra di casa gioca un buon primo tempo ma non riesce a concretizzare e quindi si va al riposo con il vanatggio rossonero. Nella ripresa il nuemro 11 sul filo del fuorigioco segna il doppio vantaggio, cruciale per il proseguo del match. Al 74 minuto infatti il Milan rimane in dieci per l'espulsione, per somma di ammonizioni, di Saelemaekers che dona nuovo coraggio alla compagine di Di Francesco che tutto sommato può anche recriminare un calcio di rigore su Sottil, il contatto è infatti il medesimo del penalty concesso nel primo tempo. I meneghini mantengono quindi la testa della classifica a quota 43 punti, profondo rosso per il sardi a solo un punto dalla zona retrocessione.

Lazio - Roma, la "gufata" di Rizzitelli finisce su 'Striscia la Notizia' - VIDEO

Oddi: "Lazio grande squadra e grande società. Con la giusta cattiveria..."

TORNA ALLA HOMEPAGE