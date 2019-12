Serie A, la Roma vince al Bentegodi: Verona battuto

Verona - Roma è la gara che chiude questa domenica di Serie A. Partono bene i padroni di casa, in un importante periodo di forma. Ma sono i giallorossi a passare in vantaggio al minuto 17': lancio di Pellegrini, Kluivert entra in area e insacca il pallone con un tiro potente e preciso. Il Verona ci mette solamente 4 minuti a rispondere. Lo fa con Faraoni, che raccoglie un cross sul secondo palo mettendo dentro la sfera di testa. Gli uomini di Juric assaporano l'illusione del vantaggio, ma Di Carmine è in fuorigioco nel momento in cui calcia il pallone. Ancora un gol annullato al minuto 37': Lazovic mette dentro per Faraoni, che di prima intenzione batte Pau Lopez. Entra in gioco la Var per verificare l'uscita o meno del pallone al momento del cross. Alla fine, la rete viene annullata per un fuorigioco di Lazovic. Addirittura la Roma, prima di entrare negli spogliatoi, riesce a ritrovare il vantaggio con un rigore realizzato da Perotti. Nella seconda parte di gara la situazione rimane in sostanziale equilibrio, le due compagini si sfidano senza timore creando occasioni da gol. Il Verona ci prova fino all'ultimo, ma proprio nei minuti di recupero la Roma archivia la pratica: mette dentro Perotti, insacca Mkhitaryan. Finisce 3 a 1 per gli uomini di Fonseca al Bentegodi. Giallorossi a quota 28: la Lazio dista ancora due punti.

LAZIO, INZAGHI IN CONFERENZA

LAZIO, LE PAROLE DI IMMOBILE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE