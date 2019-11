Europa League, Lazio ancora in corsa: si qualifica se...

La vittoria per 1-0 della Lazio contro il CFR Cluj permette ai biancocelesti di rimanere in corsa per la qualificazione in Europa League. Il 3-1 del Celtic sul Rennes assicura agli scozzesi il primo posto nel girone E, con già 13 punti all'attivo. A questo punto per ottenere la qualificazione ai sedicesimi, nell'ultimo turno la squadra di Inzaghi sarà costretta a vincere in casa del Rennes e sperare nel contemporaneo successo del Celtic a Cluj. In tal caso la Lazio appaierebbe i romeni a quota 9 punti, sopravanzandoli per un maggior numero di gol segnati fuori casa negli scontri diretti. Una combinazione difficile, eppure ancora possibile.

Pubblicato ieri alle 22.56