Lazio, Atalanta e Inter per il secondo/terzo posto: tutte le combinazioni

Inter 79, Atalanta 78, Lazio 78 e l'ultima giornata offre Atalanta - Inter e Napoli - Lazio. In ballo ci sono ancora il secondo e il terzo posto, che garantiscono l'immediata qualificazione alla prossima Champions League (senza attendere le coppe europee), e con tre squadre in un punto si preannuncia una volata lunga 90 minuti. La squadra di Inzaghi per evitare matematicamente il quarto posto è costretta a vincere al San Paolo, mentre in caso di pareggio dovrebbe poi buttare un occhio sulla partita di Bergamo. Di seguito tutte le combinazioni.

Vincono Lazio e Atalanta: Atalanta seconda con 81 punti, Lazio terza con 81 (in svantaggio negli scontri diretti con l'Atalanta), Inter quarta con 79.

Vince la Lazio e pareggiano Atalanta e Inter: Lazio seconda con 81 punti, Inter seconda con 80, Atalanta terza con 79.

Vincono Lazio e Inter: Inter seconda con 82 punti, Lazio terza con 81, Atalanta quarta con 78.

Pareggia la Lazio e vince l'Atalanta con meno di 4 gol di scarto: Atalanta seconda con 81 punti, Inter terza con 79, Lazio quarta con 79 (in svantaggio nella differenza reti con l'Inter).

Pareggia la Lazio e vince l'Atalanta con 4 gol di scarto: Atalanta seconda con 81 punti, per la terza e quarta posizione, a parità di scontri diretti e di differenza reti, sarebbero decisivi i gol fatti (al momento Inter 79 e Lazio 78).

Pareggia la Lazio e vince l'Atalanta con più di 4 gol di scarto: Atalanta seconda con 81 punti, Lazio terza con 79, Inter quarta con 79 (in svantaggio nella differenza reti con la Lazio).

Pareggia la Lazio e pareggiano Atalanta e Inter: Inter seconda con 80 punti, Atalanta terza con 79, Lazio quarta con 79 (in svantaggio negli scontri diretti con l'Atalanta).

Pareggia la Lazio e vince l'Inter: Inter seconda con 82 punti, Lazio terza con 79, Atalanta quarta con 78.

Perde la Lazio e vince l'Atalanta: Atalanta seconda con 81 punti, Inter terza con 79, Lazio quarta con 78.

Perde la Lazio e pareggiano Atalanta e Inter: Inter seconda con 80 punti, Atalanta terza con 79, Lazio quarta con 78.

Perde la Lazio e vince l'Inter: Inter seconda con 82 punti, Atalanta terza con 78, Lazio quarta con 78 (in svantaggio negli scontri diretti con l'Atalanta).

Pubblicato il 30/07 alle 08.40