Lazio Primavera, pugno duro del dg Lotito e del ds Fabiani...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

"Se per innamorarmi ancora tornerai, maledetta primavera" cantava più di quaranta anni fa Loretta Goggi. Questo sound risuona tra le mura di Formello da qualche anno. La Lazio Primavera sta vivendo un lungo periodo di difficoltà, non riuscendo a tornare sui livelli che le competono. La scorsa stagione la squadra ha mancato la promozione in Primavera 1 a causa della bruciante eliminazione nei quarti di finale dei playoff, nella stagione in corso invece la partenza in campionato è stata a rilento, con 4 punti nelle prime 4 giornate. La sconfitta di sabato scorso tra le mura amiche contro l'Entella rappresenta il punto di non ritorno e, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il direttore generale Enrico Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani hanno deciso di non far più allenare la squadra al Training Center di Formello. Una scelta ferma, dura, non più procrastinabile vista la situazione: si era già pensato di intervenire in tal senso dopo il pareggio insoddisfacente di Salerno e in settimana Lotito junior e Fabiani avevano tenuto una riunione con la squadra, che era stata messa in guardia. Il nuovo corso non ammette più prestazioni non all'altezza, scivoloni che non possono capitare a una squadra che ha l'obbligo di tornare in Primavera 1. Il rinnovamento messo in atto in estate dalla società deve essere sostanziale: Enrico Lotito e Angelo Fabiani hanno mirato l'obiettivo e non intendono in alcun modo mancarlo. Il resto viene di conseguenza: il pugno duro oggi, per tornare a volare domani.

Pubblicato il 9/10 alle ore 22:40