RIVIVI DIRETTA - Sturm Graz - Lazio 0-0: non arriva alcun gol, annullata la rete di Immobile

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

UEFA Europa League | Gruppo F, 3 ª giornata

Giovedì 6 ottobre 2022, ore 18:45

Stadion Graz Liebenau, Graz (AUT)

STURM GRAZ - LAZIO 0-0

STURM GRAZ (4-3-1-2): Siebenhandl; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Dante; Hierlander (75' Ljubic), Stankovic, Prass (84 Ingolitsch), Horvat (69' Kiteishvili); Ajeti (75' Sarkaria), Boving (69' Fuseini).

A disp.: Maric, Schutzenauer, Borkovic, Jantscher, Oroz, Schnegg, Wels.

All.: Ilzer

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila (74' Patric), Romagnoli, Marusic (45' Lazzari); Milinkovic (62' Vecino), Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson (45' Zaccagni), Immobile, Pedro (71' Cancellieri).

A disp.: Maximiano, Magro, Patric, Radu, Marcos Antonio, Basic, Romero.

All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Benoît Bastien (FRA); Assistenti: Hicham Zakrani (FRA) - Aurélien Berthomieu (FRA); IV uomo: Jérémie Pignard (FRA); V.A.R.: Rob Dieperink (NED); A.V.A.R.: Ingmar Oostrom (NED)

Ammoniti: 23' Ilzer, 25' Cataldi, 35' Gazibegovic, 88' Patric

Espulsi: 82' Gazibegovic,

SECONDO TEMPO

90'+5' Triplice fischio, finisce 0-0 Sturm Graz - Lazio.

90'+4' Luis Alberto serve in verticale Zaccagni, che fa fallo su Ingolitsch. Ripartirà lo Sturm Graz.

90'+2' Calcio d'angolo Lazio: batte Luis Alberto, Vecino colpisce di testa ma la presa è troppo semplice per Siebenhandl.

90'+1' Provvidenziale Patric su Fuseini che correva praticamente da solo verso la porta difesa da Provedel.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri 5 minuti.

88' Patric ferma Fuseini sulla corsa, rimediando l'ammonizione.

86' Luis Alberto per Zaccagni, che prova un tiro a giro. Ma, chiuso da due giocatori, non riesce a inquadrare lo specchio della porta.

84' Esce Prass, entra Ingolitsch per lo Sturm Graz.

83' Hysaj crossa all'indirizzo di Cancellieri, l'ex Verona interviene di testa ma non riesce a impattare con forza. La palla finisce tra le mani del portiere.

82' Gazibegovic su Zaccagni, l'arbitro estrae al suo indirizzo il cartellino giallo, che diventa rosso poiché già ammonito. Sturm Graz in inferiorità numerica.

81' Tutto cancellato. Il gol viene annullato per posizione di off-side di Ciro Immobile.

80' GOOOOOOOOOOOOOL! La sblocca Immobile, servito magistralmente da Hysaj. Lazio in vantaggio, ma la posizione di Ciro è da rivedere!

79' Da calcio di punizione Sarkaria cerca Affengruber: la palla è troppo profonda e comunque l'arbitro aveva interrotto il gioco per fallo su Romagnoli.

77' Tentativo in solitaria di Fuseini: il suo destro si perde sul fondo.

75' Sostituzione anche per Ilzer: Sarkaria per Ajeti, Ljubic per Hierlander.

74' Probabili problemi fisici per Gila, che esce dal campo sostituito da Patric.

72' Ottima opportunità per la Lazio. Rimpallo Cancellieri, Immobile crossa in area ma Zaccagni è leggermente in ritardo e non arriva sulla palla.

71' Altro cambio per la Lazio: Cancellieri al posto di Pedro.

69' Doppio cambio per Ilzer: escono Horvat e Boving, entrano Kiteishvili e Fuseini.

68' Calcio di punizione battuto da Boving: la palla è bassa, Immobile allontana.

67' Vecino interviene irregolarmente su Prass: sarà calcio di punizione in favore dello Sturm all'altezza del cerchio di centrocampo.

62' Cambio per Sarri: esce Milinkovic, entra Vecino.

59' Provvidenziale Romagnoli su Boving, che si era inserito in area di rigore.

56' Ancora Sturm pericoloso con Prass, che conclude dalla lunga distanza, Tuttavia, non inquadra lo specchio della porta.

52' Nel frattempo, alcuni problemi fisici per Stankovic, che rimane a terra, curato dai medici della squadra. Tuttavia, sembra poter proseguire la prova in campo.

51' Affengruber conclude in porta, ma la palla va di poco al lato del palo difeso da Provedel.

50' Gila su Boving, che però riesce comunque a tirare in porta, Provedel è attento e mette la palla in angolo.

47' Calcio di punizione Sturm Graz, ma la palla va direttamente tra i guantoni di Provedel.

45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo di Sturm Graz - Lazio.

45' Si riparte con due cambi per Sarri: Zaccagni al posto di Felipe Anderson, Lazzari al posto di Marusic.

PRIMO TEMPO

45' Duplice fischio dell'arbitro: finisce il primo tempo di Sturm Graz - Lazio.

44' Milinkovic cerca Immobile sul secondo palo, ma Ciro non ci arriva: la palla è del portiere.

42' Ripartenza della Lazio. Luis Alberto chiama in causa Milinkovic, che tenta la conclusione da fuori area, murata dalla difesa austriaca.

41' Azione pericolosa dello Sturm, interrotta da Cataldi che, di mestiere, evita che la palla arrivi ad Ajeti.

39' Si rinnova il duello Gila-Ajeti, ma questa volta il fallo è del calciatore dello Sturm. La Lazio può ripartire.

38' Palla imprecisa di Immobile in uscita su Pedro: Dante difende il fallo laterale.

37' Calcio di punizione in favore dello Sturm Graz dopo la trattenuta di Gila. Horvat pronto a battere, Cataldi allontana ma gli austriaci rimangono in possesso palla.

36' Milinkovic chiude la linea di passaggio dello Sturm Graz, ma sbaglia la ripartenza. La palla va in out, ripartono gli avversari.

35' Gazibegovic viene ammonito dopo il fallo ai danni di Romagnoli.

33' Errore di Milinkovic in uscita, diagonale perfetta di Marusic che evita che la palla arrivi a Boving, già pronto per colpire col mancino.

32' Nell'azione successiva, Prass ci prova nuovamente, questa volta la palla si perde alta sopra la traversa.

31' Buona azione dello Sturm Graz che termina con la conclusione, di certo non perfetta, di Prass. C'è Provedel.

30' Dante crossa all'indirizzo di Boving, anticipa Romagnoli.

25' Cartellino giallo per Cataldi. Il numero 32 della Lazio colpisce Horvat, chiede immediatamente scusa ma l'arbitro non lo grazia.

23' Ammonito Ilzer, "colpevole" di aver protestato animatamente nei confronti dell'arbitro dopo il fallo fischiato per la pressione di Prass.

22' Provedel respinge la conclusione potente di Stankovic!

20' Pedro scambia con Luis Alberto e poi mette una buona palla al centro dell'area. Il portiere smanaccia, Dante interviene evitando la conclusione di Immobile, che è l'ultimo a toccare la palla.

18' Sturm Graz a un passo dal gol del vantaggio: la conclusione di Horvat si perde di poco alta sopra la traversa. L'azione tuttavia era stata "viziata" da un errore di Provedel in fase di costruzione.

17' Milinkovic, Luis Alberto e Immobile scambiano all'altezza del centrocampo. Prass rimane a terra dopo il duello con Sergente, la Lazio interrompe il gioco.

15' Provvidenziale Provedel anche nell'azione successiva: il portiere interviene sulla conclusione di Ajeti.

14' Grande conclusione di Boving, servito da Horvat. Reattivo Provedel, che mette la palla in calcio d'angolo.

13' Calcio d'angolo per la Lazio: Luis Alberto direttamente in porta, il portiere "schiaccia" sul palo.

12' Non si completa il triangolo tra Luis Alberto e Immobile, Dante interviene in anticipo sullo spagnolo, evitando un gol praticamente già fatto.

8' Giocata in profondità di Milinkovic all'indirizzo di Felipe Anderson, che mantiene la palla in campo intervenendo col tacco. C'è anche il colpo di Dante, ma la palla non esce, arriva a Siebenhandl.

7' Pedro in verticale per Immobile, che temporeggia, si gira e crossa all'indirizzo di Milinkovic. La palla è troppo lunga per il Sergente, non ci arriva neanche Anderson.

5' Fase di possesso palla da parte della Lazio, "interrotta" da Stankovic che mette la palla in out.

3' Batte Horvat, Provedel esce a vuoto. Hysaj allontana il pericolo, mettendo la palla in corner.

2' Hysaj in ritardo su Hierlander: l'albanese si scusa, l'arbitro opta per il solo calcio di punizione in favore dello Sturm.

1' Arriva il fischio dell'arbitro: inizia la partita.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti, e benvenuti alla diretta scritta di Sturm Graz - Lazio, valida per il terzo turno della fase a gironi di Europa League. La squadra di Sarri ha tre punti in classifica dopo le prime due giornate, frutto della vittoria casalinga contro il Feyenoord e la pesante disfatta rimediata in Danimarca contro il Midtjylland. Anche gli avversari hanno tre punti dopo il successo all'esordio contro i danesi e la brutta disfatta rimediata in casa contro gli olandesi guidati da Slot. Fischio d'inizio alle 18.45.

TORNA ALLA HOMEPAGE