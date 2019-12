Lazio, 'chiedimi se sono Felipe': sui social è Caicedo-mania! - FT

Nel giro di una manciata di minuti la Lazio ha riacciuffato la partita contro il Cagliari e, dopo aver siglato il gol del pareggio, non si è accontentata, bensì ha sfruttato anche l’ultimo secondo disponibile per provare a vincere. Mai missione fu più semplice per Felipe Caicedo, che ha ormai la consuetudine di andare in rete partendo dalla panchina e quando la partita è ormai agli sgoccioli. La marcatura del ‘Panterone’ - è stato ribattezzato in questo modo dalla gente laziale - ha dato vita ad una vera ondata di entusiasmo, anche perché grazie a quel gol la squadra di Inzaghi ha potuto consolidare il terzo posto in classifica e si è portata a sole tre lunghezze di distanza dalla capolista della Serie A. Come accade spesso, i sostenitori della Lazio hanno creato, per l’occasione, una serie infinita di ‘meme’, prontamente pubblicati su Instagram. Protagonista indiscusso l’ex Espanyol, la rete con cui ha dato la vittoria ai suoi, la reazione di alcune tifose catturata dalle telecamere di Sky ed i pochi minuti di cui i biancocelesti hanno avuto bisogno per ribaltare le sorti della partita. In sottofondo, la canzone di Coez che i tifosi capitolini stanno ascoltando ininterrottamente da ieri sera: “Amami o faccio un cas… pardon, Caicedo!”. Di seguito, la fotogallery con tutte le immagini:

