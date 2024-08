Lazio, Milani tra rinnovo e futuro: la scelta della società

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Lavoro con i giovani. Non solo quelli arrivati dal mercato, ma anche quelli del vivaio. Riflettori puntati su Alessandro Milani, uno dei più vicini alla prima squadra dalla Primavera di Sanderra. In estate ha svolto quasi tutto il ritiro ad Auronzo di Cadore con mister Baroni, salvo poi partire per il Messico in tournée. In questi giorni il classe 2005 ha rinnovato il suo contratto, precedentemente in scadenza l'estate prossima, fino al giugno 2027.

La Lazio ha intenzione di puntare su di lui già a partire da questa stagione. Dal mercato è spuntato l'interesse di alcune squadre intenzionate a prenderlo in prestito (su tutte il Carpi). Al momento, però, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, la società biancoceleste avrebbe intenzione di trattenerlo. Con ogni probabilità, quindi, il terzino rimarrà nella Capitale per fare la spola tra prima squadra e formazione giovanile.

