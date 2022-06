Mkhitaryan, prima dell'Inter il tentativo della Lazio con l'aiuto di Pedro: il retroscena

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Mkhitaryan ha scelto: la prossima stagione vestirà la maglia dell'Inter. L'armeno ha comunicato alla Roma, nella giornata di ieri, di non voler rinnovare il contratto, nonostante lo sforzo fatto dai Friedkin per andare incontro alle sue richieste. Ha preferito dunque lasciare la Capitale e volare a Milano dove potrà competere per lo Scudetto e giocare, magari per l'ultima volta in carriera, la Champions League. Nelle ultime ore, prima del sì definitivo all'Inter, il giocatore avrebbe ricevuto anche l'offerta della Lazio. Lo riporta Il Messaggero, che aggiunge come la proposta fosse di un biennale da 2.8 milioni a stagione. Per provare a convincere Mkhitaryan a sposare il progetto di Sarri, sarebbe sceso in "campo" anche Pedro. Tuttavia, l'armeno ha preferito l'Inter, rifiutando il rilancio della Roma e l'offerta in extremis della Lazio.

