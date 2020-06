Atalanta-Lazio, l'arbitro della gara: i precedenti con i biancocelesti

È arrivata la designazione per quanto riguarda Atalanta-Lazio, in programma per mercoledì 24 giugno alle ore 21:45 e valida per la ventisettesima giornata di Serie A. L'arbitro sarà Orsato, gli assistenti Meli e Preti, quarto uomo Piccinini, al VAR Irrati e aiuto VAR Mondin.

I PRECEDENTI - L'arbitro Orsato di Schio ha arbitrato Il match Atalanta-Lazio già due volte, entrambe disputate a Bergamo. La prima nella trentaquattresima giornata della Serie A 2014/2015 terminata 1-1 con le reti di Biava per la Dea e Parolo per i ragazzi di Pioli. La seconda, il 17 dicembre 2018, in cui i nerazzurri si sono imposti per 1-0 grazie al gol di Duvan Zapata dopo due minuti. Questa è anche l’ultima sconfitta per la Lazio diretta dall’arbitro di Schio.

ORSATO CON LA LAZIO – Orsato ha arbitrato i biancocelesti ben 36 volte con uno score decisamente positivo: 14 vittorie, 15 pareggi e 7 sconfitte. L’ultimo precedente l’11 gennaio 2020 nella sfida dell’Olimpico contro il Napoli decisa dal gol di Immobile su errore del portiere Ospina.