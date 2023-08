Calciomercato Lazio | Basic, spunta una pretendente in Serie A: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO - Toma Basic è nella lista dei partenti, nonostante le sue speranze, come affermato da lui stesso nei giorni precedenti, siano altre. Sul centrocampista biancoceleste, che non è riuscito a affermarsi come avrebbe voluto, hanno messo gli occhi due club di Bundesliga e uno di questi, come abbiamo rivelato ieri, è l’Augsburg. Non solo in Europa, il croato ha attirato a sé le attenzioni anche di un'altra squadra italiana che milita in Serie A. Come appreso in esclusiva dalla nostra redazione, si tratta dell’Udinese. Dopo la cessione di Samardžić all’Inter e l’acquisto di Fabbian, il direttore sportivo dei friulani, Federico Balzaretti, si sarebbe mosso personalmente sondando il terreno per l’ex Bordeaux.I bianconeri vogliono allungare la rosa e le caratteristiche di Basic potrebbero fare al caso loro. Un primo approccio tra i club, ma una pista che va monitorata nei prossimi giorni per capire se il futuro del croato potrà essere alla Dacia Arena.

