Calciomercato Lazio, Cipriano più vicino: i dettagli dell'affare

Trattativa ben avviata per portare Gustavo Cipriano alla Lazio. I biancocelesti sono tornati all'assalto e hanno formulato una nuova proposta per il difensore di 18 anni, che attualmente gioca nella squadra Under 20 del Santos. Tare sta lavorando per un prestito biennale, con la possibilità di acquistare il calciatore a 750 mila euro. Cifra che coprirebbe l'85% del cartellino, il restante 15 rimarrebbe al club brasiliano. L'ingaggio invece sarebbe totalmente a carico della Lazio. Il Santos vuole ridurre la durata del prestito a un anno: stando alle voci provenienti dal sudamerica, questo sarebbe l'unico capitolo in sospeso. Non è in dubbio invece l'accordo con il ragazzo, in possesso del passaporto europeo. Un dettaglio che potrebbe facilitare l'affare dal momento che non occuperebbe uno slot da extracomunitario. Gustavo Cipriano piace da tempo al direttore sportivo, che già la scorsa estate aveva provato a prenderlo, ma la società alvinegra si era opposta in due occasioni. Stavolta però i segnali sono molto positivi e non è escluso che la fumata bianca possa arrivare già nella prossima settimana.

LAZIO, NETO E JORDAO VERSO IL BENFICA

CALCIOMERCATO, BUFFON HA RICHIESTE DALL'ITALIA

TORNA ALLA HOMEPAGE