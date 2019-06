Calciomercato, Buffon vicino al Porto: ma c'è anche un'offerta dall'Italia...

Il futuro di Gianluigi Buffon è uno dei temi più caldi del calciomercato internazionale. L'ex numero 1 della nazionale, nonostante i 41 anni compiuti a gennaio, resta ambito da diversi club in Europa e per questo sembra non avere intenzione di smettere. Si sente bene, ha voglia di una nuova sfida. I tifosi della Lazio lo sognano, ma le possibilità di vederlo arrivare a Roma – sponda biancoceleste – scemano di giorno in giorno. Su di lui è forte il Porto che gli ha fatto recapitare un'offerta concreta, al momento è la squadra in vantaggio. Ma, come riporta Sky Sport, anche un club italiano starebbe pensando all'ex Juventus: si tratta dell'Atalanta, bisognosa di reperire sul mercato quell'esperienza internazionale utile ad affrontare nel migliore dei modi la Champions League. E chi meglio di Buffon potrebbe garantirla, in effetti. Dunque, anche la Dea sarebbe sulle tracce dell'ex portierone azzurro. Con Berisha sul piede di partenza, affiancare a Gollini un profilo come il suo sarebbe un grande colpo in casa nerazzurra.

