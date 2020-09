Calciomercato Lazio, la Viterbese sonda Falbo ma c'è la Serie B sullo sfondo

L'esordio in Europa League con la maglia della Lazio, poi quello in Serie A all'Allianz Stadium, infine la firma sul primo contratto da professionista. La stagione di Luca Falbo è stata senza dubbio in crescendo. Colonna portante della Primavera nelle ultime tre stagioni (la prossima potrebbe giocarla soltanto da fuoriquota, occupando l'unica casella disponibile per i giocatori nati prima dell'1 gennaio 2001), ora l'esterno di Chivasso sogna il grande salto fra i professionisti. Ad Auronzo di Cadore ha continuato a mettersi in mostra, ha le qualità per poter crescere, la duttilità che piace a Simone Inzaghi. Sulla fascia sinistra però, si ritroverebbe chiuso per la folta concorrenza. L'arrivo di Fares, i segnali incoraggianti arrivati da Lulic e Lukaku lo portano ad essere la quarta scelta sulla corsia mancina.



Ecco quindi che per Falbo potrebbe profilarsi un futuro in prestito. Un modo per giocare con continuità, provare a imporsi fra i grandi per tornare più pronto e formato alla base il prossimo anno. La Viterbese ha fatto dei sondaggi per lui, si è informata, lo accoglierebbe a braccia aperte in Serie C. I rapporti fra le due società sono ottimi dopo l'arrivo di Tounkara, Rossi e anche l'operazione Ludovico Ricci, per sei mesi in prestito proprio alla Lazio Primavera e ora tornato a Viterbo. Per lui però, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, hanno chiesto informazioni diverse società di Serie B, per questo la trattativa non è ancora decollata. Il suo futuro verrà presto definito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Lazio, Petrucci: "Fares potrebbe esordire a Cagliari. Mercato? Arriverà un titolare in difesa"

Lazio Women, Acqua Filette sarà il main sponsor sulle maglie - FOTO

TORNA ALLA HOME PAGE