Calciomercato Lazio, Lotito in prima linea per il baby Zapelli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La fine del campionato è ancora lontana ma in casa Lazio si lavora per mettere le basi del futuro. Proprio per questo Lotito in prima persona sta seguendo da molto vicino il classe 2002 Bruno Zapelli, trequartista numero 10, convocato dall'Under 21 del ct Nicolato. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei Zapelli è argentino ma le sue origini italiane (il nonno) gli hanno permesso di ricevere la chiamata azzurra. Ha solo vent'anni ma il suo cartellino si aggira già attorno ai 5 milioni e per questo il patron della Lazio si è messo già a capo della trattativa che non è ancora nel clou.

Brunito è nato a Cordoba e cresciuto a Villa Carlos Paz: ha iniziato la sua carriera nell'’Atletico Carlos Paz, poi ha fatto alcuni provini con l’Estudiantes, dove ha conosciuto proprio l'ex Lazio Veron, fino a che il Villarreal non l'ha tesserato a soli 11 anni dopo averlo visto giocare nell'Adiur, squadra affiliata con il club spagnolo. Dopo due anni Zape, costretto a lasciare il Villarreal causa inchiesta FIFA, decise di firmare per il Belgrano. Il futuro dopo tanto girovagare potrebbe portarlo nella Capitale.