Calciomercato Lazio, Pellegrini aspetta: cosa cambia con l'uscita di Kamenovic

Il nome del calciomercato biancoceleste è Luca Pellegrini. Come anticipato in esclusiva dalla nostra redazione, il terzino di proprietà della Juventus, ma in prestito secco all'Eintracht Francoforte, rappresenta un'occasione di mercato per la Lazio che potrebbe regalare a Sarri un terzino sinistro di ruolo e che ha già allenato in passato. Prima di poter acquistare però, come da molti anni a questa parte, c'è la necessità di fare delle cessioni che apriranno poi la strada a entrate, con formule e cifre simili. Il primo ad aver fatto le valige è stato Dimitrije Kamenovic, che ieri è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dello Sparta Praga (fino al 30 giugno).

Secondo quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la sua cessione in prestito però non basterebbe per sbloccare l'arrivo Pellegrini. Kamenovic guadagna 300.000€ lordi, rappresenta un risparmio minimo, inutile preso singolarmente per lo sviluppo del mercato. Un assist potrebbe arrivare però da Mohamed Fares. All'algerino vengono riconosciuti 1,2 milioni di euro annui che, sommati a quelli di Kamenovic, permetterebbero di arrivare a coprire metà stipendio di Luca Pellegrini e a favorirne quindi l'acquisto. La Juventus, infatti, dovrebbe pagare il 50% dello stipendio permettendo così alla Lazio di rientrare nei parametri dell'IdL. Entrati nel nuovo anno Lotito dovrebbe incontrarsi con Enzo Raiola, l'agente vorrebbe riportarlo a Roma per due anni, per poi discutere il futuro al termine del periodo in prestito. Servirà il consenso della Juventus, che dovrebbe rinforzare aiutare una diretta concorrente ma, prima soprattutto, servirà l'uscita di almeno un altro elemento dalla rosa biancoceleste.